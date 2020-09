La Pupa e il Secchione, nuovo conduttore: non ci sarà più Paolo Ruffini. Rocco Siffredi forse in giuria

09 settembre 2020 a

Torna in tv per la stagione in partenza, La Pupa e il Secchione. Mediaset ha presentato i nuovi palinsesti autunnali e invernali e tra i programmi che torneranno su Italia 1 c'è anche La Pupa e il Secchione.

Video La Pupa e il secchione, Scalzi e Stefano vincono 20 mila euro

Con una sostanziale novità però: ma non ci sarà più Paolo Ruffini alla conduzione. Il comico toscano è stato sostituito dall’azienda e al suo posto arriverà un altro noto collega della risata. Al timone del programma cult di Italia 1 troveremo infatti Andrea Pucci. Ruffini - riferisce leggo.it - sembra non aver preso bene la sua estromissione dallo show: la notizia sarebbe arrivata quando la sua conferma sembrava cosa fatta. Un’altra novità della trasmissione sarebbe l’arrivo di Rocco Siffredi in giuria anche se il nome dell’attore a luci rosse non è stato ancora confermato, riferisce la stessa fonte.

