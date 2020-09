Giovanna Abate e Sammy Hassan, resa dei conti a Uomini e Donne: "L'ho lasciata io". Lite ed escono separati

09 settembre 2020 a

Lite a Uomini e Donne, oggi mercoledì 9 settembre 2020, tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Resa dei conti con accuse in studio nel programma di Canale 5 fra l’ex tronista e l’ex corteggiatore. Giovanna entra in studio e confessa come, in realtà, la storia con Sammy non sia mai iniziata. L’ex tronista spiega di aver visto Sammy solo due volte e di essere rimasta infastidita dalla presenza delle foto dell’ex moglie in casa di Sammy. “Fuori è stata una pagliacciata. E’ stata una storia che non è mai iniziata.“

Sammy Hassan entra per secondo e spiega la sua verità: “Ho interrotto io la storia“ e lei attacca: “Sei venuto a fare il giullare, non hai mai provato amore nei miei confronti. Hai anche provato a darmi colpe dicendomi che ero pesante. Sei un uomo che ha giocato con i miei sentimenti“.

Giovanna Abate, vacanze da single dopo l'addio a Sammy Hassan: "Nessun flirt"

“Lei si nasconde dietro l’aspetto da puritano, ma in realtà lei è un’altra. E’ sempre lei quella che attacca. Io sono un papà single e a mio fianco voglio una persona che mi faccia stare tranquillo e tu non lo capirai mai perchè lo puoi capire solo se sei genitore“, replica duramente Sammy. “Non posso vivere una storia con una persona che mi ha svuotato. Avrei potuto portare avanti questa tarantella, ma ho preferito chiudere”, aggiunge ancora Sammy. “Hai chiuso quando hai capito che io volevo una storia seria, in casa e non ti facevo alzare i followers”, replica a sua volta Giovanna. E i due se ne vanno separati. Tanti saluti e ognuno per la sua strada.



