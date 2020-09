Stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020 su La7 Atlantide presenta Mafia inside: anticipazioni

09 settembre 2020 a

Atlantide presenta ’Mafia inside'. È questo il titolo dello speciale condotto da Andrea Purgatori in onda stasera mercoledì 9 settembre alle 21.10 su La7. All’interno della serata i film ’Donnie Brasco' e ’Our godfather’, la vera storia di Tommaso Buscetta.

A partire dalle ore 22 andrà poi in onda il film cult Donnie Brasco (1997) diretto da Mike Newell (Quattro matrimoni e un funerale, Prince of Persia – Le sabbie del tempo) con Al Pacino e Johnny Depp (The Tourist). La trama racconta la storia di Lefty, un mafioso di secondo piano cinico e scoraggiato che prende sotto la sua ala protettrice il giovane Donnie insegnandogli tutti i segreti del “mestiere”. L’aspirante gangster, però, in realtà è un agente dell’FBI sotto copertura che ha il compito di raccogliere prove e indizi per sgominare una delle famiglie di Mafia più potente della città.

Al termine del film, la serata speciale di Atlantide – Mafia Inside continuerà con Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta, il cui inizio è previsto poco dopo la mezzanotte. Diretto da Mark Franchetti e Andrew Meier, il film documentario racconta la storia di Tommaso Buscetta, il primo boss di Mafia che ha deciso di collaborare con la giustizia. Una scelta che assestò un grandissimo colpo a Cosa Nostra, ma che costò un prezzo altissimo a Buscetta e alla sua famiglia.

