Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, passione al mare sul gommone a Ponza

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la storia d'amore continua. La coppia viene ripresa al mare fra bikini ed effusioni. E' il settimanale Chi a pubblicare il servizio. Maria Elena e Giulio sono stati sorpresi insieme a Ponza. La politica originaria di Arezzo e l'attore, si frequentano da alcuni mesi: prima l'amicizia, poi la passione travolgente. E adesso anche la vacanza insieme.

Gli ultimi scatti di fine estate, come li riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, raccontano come la copia abbia trascorso le vacanze lontana dalla mondanità in una casa presa in affitto tutta per loro e un gommone dove lasciarsi andare alle coccole in mare aperto.

(Guarda qui le foto, la notizia è stata anticipata da tgcom.24)

