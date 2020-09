Stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020, Suicide Squad su Italia 1: trama e cast del film

09 settembre 2020 a

Suicide Squad va in onda stasera, mercoledì 9 settembre, in prima serata su Italia 1 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play.

Suicide Squas: trama e cast Un'agenzia governativa raduna una squadra composta dai super cattivi più pericolosi al mondo attualmente in prigione, fornisce loro l'arsenale più potente a disposizione del governo e li invia in missione per sconfiggere un nemico comune.

Suicide Squad, film del 2016 diretto da David Ayer, vanta un cast stellare che comprende: Jared Leto, Margot Robbie, Cara Delevigne, Will Smith e Ben Affleck.

