Stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020, su Canale 5 Ocean's 8: cast e trama del film

Ocean's 8 va in onda stasera, mercoledì 8 settembre in prima serata su Canale 5 dalle 21.35: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.

Ocean's 8: trama e cast Un'artista e la sua ex collega di truffe, una stilista, una gioielliera, una hacker, una borseggiatrice e una commerciante di oggetti rubati: sette donne, una sola missione, rubare una collana Cartier da 150 milioni di dollari chiamata Toussaint. Diretto da Gary Ross nel 2018, e sequel della saga Ocean's, nel cast ci sono Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kalling, Dakota Fanning, Sarah Paulson, Awkwafina, Helena Bonham Carter.

