Stasera in tv, 9 settembre, su Rai2 un altro episodio di "The Good Doctor". L'anticipazione

09 settembre 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 9 settembre, su Rai2 andrà in onda il diciassettesimo episodio della terza stagione di "The Good Doctor" (ore 21,20). Serie tv statunitense del 2017, creata da David Shore e pluripremiata in patria.

Il titolo della puntata odierna è "Ossessiore. La trama: un paziente con una malattia misteriosa e, apparentemente, mai diagnosticata spinge il dottor Murphy e il resto del team ad assumersi qualche rischio per tentare di trovare una soluzione al problema...

