Stasera in tv, 9 settembre, torna "Chi l'ha visto?" su Rai3: spazio al giallo di Caronia e al caso Vannini

Stasera in tv, 9 settembre, torna "Chi l'ha visto?" storica trasmissione di Rai3 - si tratta della 36esima edizione - con inizio alle ore 21,20. Alla conduzione Federica Sciarelli, alla guida del programma dal 2004. Anche quest’anno la trasmissione occuperà l’intera serata, chiudendo a mezzanotte.

Nella prima parte della puntata odierna spazio alla vicenda del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni il cui corpo è stato ritrovato nei boschi di Caronia in provincia di Messina dopo la scomparsa avvenuta il 3 agosto. Sono ancora tanti i punti oscuri sui quali il programma cercherà di fare luce con documenti e interviste esclusive. E poi nuovi casi avvolti nel mistero e gli appelli per le persone scomparse per le quali Federica Sciarelli chiederà come sempre l’aiuto dei telespettatori. Ampio spazio anche al caso Vannini. Oggi infatti è ricominciato il processo per la morte del giovane ragazzo di Cerveteri. In aula questa mattina Viola, la fidanzata di Federico Ciontoli che è stata chiamata a testimoniare, dovrà quindi raccontare tutta la verità su quel drammatico giorno. Mamma Marina e papà Valerio hanno rilasciato delle dichiarazioni prima dell’udienza di oggi e parleranno poi probabilmente anche questa sera, dopo aver ascoltato le parole di Viola.

