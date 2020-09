Stasera in tv, 9 settembre, su Rai1 il film "Il diritto di contare"

09 settembre 2020 a

Stasera in tv, 9 settembre, su Rai1 va in onda il film "Il diritto di contare" (ore 21,25). Pellicola americana del 2016, genere drammatico, la regia è di Theodore Melfi, nel cast ci sono Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons.

La trama: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l'astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull'elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

