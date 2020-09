Sara Tommasi in abito da sposa a Sanremo per un videoclip

09 settembre 2020 a

Sara Tommasi, nei mesi scorsi, ha registrato un brano dance, che si intitola "Vis a Vis" con i Luci da Labbra (e un intervento di Sciarra). A breve è in uscita un videoclip in cui la showgirl originaria di Narni indosserà un abito da sposa e guiderà una Mercedes. La location scelta è Sanremo.

Sara Tommasi - che ormai da tempo si è lasciata indietro un brutto periodo della sua vita - si è dedicata recentemente a nuovi progetti tra cui il debutto da cantante con il brano "Vis a Vis" insieme ai Luci da Labbra, duo umbro che recentemente ha partecipato ad alcuni festival italiani come il Core Festival di Treviso, il Sounds Best Summer Festival a Frosinone come supporter di Fedez, al Riverock Festival con gli Ex Otago e al Radical Sheep Music Fest. Al brano collabora anche Sciarra, trapper originario della Basilicata. Ora non resta che aspettare il video su Youtube con Sara Tommasi... sposa.

