Morto Kevin Dobson, attore statunitense interprete di popolari telefilm polizieschi degli anni Settanta | Video

08 settembre 2020

L’attore statunitense Kevin Dobson, caratterista del piccolo schermo, noto per aver affiancato Telly Savalas nel telefilm poliziesco «Il tenente Kojak» (1973-78) interpretando l’ambizioso detective Bobby Crocker, è morto domenica sera in un ospedale di Stockton, in California, all’età di 77 anni.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Arthur Toretzk a «The Hollywood Reporter», precisando che Dobson da anni lottava contro una malattia autoimmune.

Kevin Dobson ha avuto una carriera lunga quasi mezzo secolo, iniziata con il suo primo ruolo in tv nel 1968. Negli anni ’70 ha preso parte ad alcune delle più popolari serie poliziesche come «Mod Squad - I ragazzi di Greer», «A tutte le auto della polizia», «Squadra emergenza», «Ironside», «Cannon», «Sulle strade della California». L’attore ha inoltre vestito i panni di Mack MacKenzie nella soap opera «California» (1982-1993), comparendo in oltre 290 episodi. Ha recitato in altre soap come «Il tempo della nostra vita» e «Beautiful».

