Stasera in tv 8 settembre, in seconda serata su Rai5 "BB King - Vita di Riley": la storia del re del blues

Documentario su B.B. King in onda in seconda serata su Rai5 martedì 8 settembre. Dalle 23 infatti la storia del re del blues elettrico è ripercorsa dal regista Jon Brewer nel documentario “BB King - Vita di Riley”. Cullati dalla voce narrante di Morgan Freeman nella versione originale, il filmato ripercorre cent’anni di blues e spiega come questo artista sia riuscito a influenzare l'industria musicale guadagnandosi il titolo di "re del blues". B.B. King suonava il blues nei campi di cotone, perché in casa era permesso solo il gospel: "Tutto ciò che non cantava Dio era musica del diavolo...", finché ancora ragazzetto parte, col suo fagotto in spalla e il cuore pieno di speranza e musica. Il documentario scava, viaggia, intervista, suona per quasi due ore, con contributi di Bill Wyman, Mick Jagger, Keith Richards, Leon Russell, John Mayall, Eric Clapton, Mick Taylor, Bono, Joe Bonamassa, tutti devoti all’inimitabile “vibrato” della sua amatissima chitarra “Lucille”.

