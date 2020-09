Torna diMartedì di Giovanni Floris ed è già polemica: ospiti e anticipazioni. Solo una parte politica?

08 settembre 2020 a

a

a

Ospiti importanti per la prima puntata della stagione di diMartedì, la trasmissione di approfondimento di La7 condotta da Giovanni Floris, ma esplode già la polemica. E' stato il profilo ufficiale ad annunciare gli ospiti: Luigi Di Maio, ministro degli esteri; Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico e governatore del Lazio; Roberto Speranza, ministro della sanità; Pierluigi Bersani, presidente di Articolo Uno; Ilaria Capua, virologa e insegnante dell'Università della Florida; Alessandro Gassmann, attore e regista; Mattia Santori, esponente del movimento delle sardine; la biologa Barbara Gallavotti e Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, già commissario per la revisione della spesa ed ex direttore del Dipartimento di Finanza pubblica. Sui social subito polemica contro la trasmissione. Numerosi utenti chiedono: come mai solo ospiti di centrosinistra?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.