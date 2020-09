Otto e mezzo, gli ospiti di stasera 8 settembre: Massimo Galli, Beppe Severgnini e Diego Bianchi

08 settembre 2020 a

Anche stasera in tv, 8 settembre, su La7 alle ore 20.30 il programma di approfondimento Otto e mezzo condotto dalla giornalista Lilli Gruber. Sono due i temi al centro della puntata di oggi, annunciati con un tweet dalla produzione: il dramma shock di Colleferro e l'Italia del Coronavirus. Gli ospiti in studio saranno l'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano, Beppe Severgnini vicedirettore del Corriere della Sera e Diego Bianchi, detto Zoro, conduttore della trasmissione Propaganda Live. Bianchi parlerà anche della nuova stagione del suo programma, la prima puntata è prevista per la serata di venerdì 11 settembre, inizio alle ore 21.15.

