Stasera in tv 8 settembre, su Cielo in seconda serata il film piccante Piccole labbra. La trama

E' Piccole labbra il film in programma in seconda serata stasera in tv, 8 settembre, sull'emittente Cielo, a partire dalle ore 23. Produzione italospagnola del 1978, regia di Domenico Cattarinich, genere piccante, vede nel cast Katya Berger, Pierre Clementi, Michele Soavi. Dopo aver combattuto la grande guerra, l'ufficiale viennese Paul torna profondamente cambiato. Era un uomo passionale e amante delle belle donne, ma a causa di una ferita non può più avere rapporti sessuali. Solo l'amicizia con Eva, dodicenne molto sveglia, fa nascere in lui la speranza di poter avere nuovamente una relazione importante, anche se casta. Eva diventerà così la protagonista del suo primo romanzo.

