Stasera in tv 8 settembre, su Cielo il film in prima tv dal titolo Rtt. La trama

Stasera in tv 8 settembre su Cielo, è in programma il film dal titolo Rtt. Prima tv con inizio alle ore 21.15, commedia romantica con la regia di Frederic Berthe. Produzione francese. Del cast fanno parte Melanie Doutey, Kad Merad, Manu Payet, Francis Renaud. La trama. La tranquilla vita di Arthur è divisa tra il negozio e la relazione con sua moglie Florence. Ma lei un giorno decide di lasciarlo perché si è innamorata di un altro e parte. Lui non si dà per vinto e la segue. Nel corso del viaggio, però, succederà davvero di tutto e Arthur finirà addirittura per essere coinvolto in un furto.

