Anche i Beckham hanno avuto il Coronavirus: poi Victoria ha imposto alla famiglia 20 giorni di quarantena

Il Coronavirus non ha risparmiato neanche Victoria Adams e David Beckham. A riverlarlo è il Sun riportando fonti vicine alla coppia. Il fatto secondo appunto le indiscrezioni del tabloid sarebbe avvenuto a marzo quando l'ex Spice e l'ex nazionale inglese si sarebbero recati negli Stati Uniti.

Dopo il ritorno dagli Usa i due avrebbero organizzato una festa in casa per i 21 anni del primogenito Brooklyn invitando anche diversi vip come Elton John, Cara Delevingne, Gordon Ramsay, le altre Spice Girls e Stormzy. La positivà al Covid sarebbe arrivata quindi pochi giorni dopo il party. “David ha iniziato a sentirsi male e poi Victoria ha avuto un forte mal di gola. Allo stesso tempo, molti membri della loro team, inclusi piloti, guardie del corpo e assistenti, si sono ammalati, un paio di loro gravemente”, ha raccontato ancora il Sun. A questo punto l'ex Spice sarebbe andata nel panico mettendo l'intera famiglia in quarantena per più di due settimane. Victoria aveva il terrore che un familiare potesse contagiare anche da asintomatico.

