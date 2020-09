Stasera in tv 8 settembre, su Iris in seconda serata il film L'uomo della valle. La trama

08 settembre 2020 a

Stasera in tv 8 settembre, su Iris in seconda serata, a partire da mezzanotte, è in programma il film dal titolo L'uomo della valle. E' un western realizzato negli Stati Uniti nel 1958. La regia è a cura di Paul Landres e del cast fanno parte George Montgomery, Randy Stuart, Gregg Barton. La trama. Lo sceriffo Dan Beattie decide di tornare nel villaggio di Sundown. Va alla ricerca del suo amico Curt Warren. Gli abitanti, però, lo scambiano per un funzionario delle ferrovie e gli danno la caccia. Succede di tutto e lo sceriffo dovrà faticare per evitare di fare una brutta fine.

