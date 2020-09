Stasera in tv 8 settembre, sul canale Iris il film Corvo Rosso non avrai il mio scalpo con Robert Redford. La trama

08 settembre 2020 a

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 8 settembre, sul canale Iris, con inizio alle ore 21.45. Si tratta di un film western del 1972. Produzione statunitense, regia di Sydney Pollack, vede nel cast Robert Redford, Will Geer, Allyn Ann McLerie, Delle Bolton. La trama. Siamo nl 1850 e Jeremiah Johnson viaggia verso le montagne dello Utah. E' ai confini del mondo civilizzato dove trova una moglie e adotta un ragazzo. Ma un gruppo di soldati gli impone di guidarli nell'attraversare un cimitero indiano. Si tratta di un luogo tabù e ovviamente non mancano i colpi di scena e i momenti drammatici.

