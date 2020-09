Stasera in tv 8 settembre, in seconda serata su Rai2 il poliziesco "Il commissario Voss": anticipazioni

08 settembre 2020 a

Serie poliziesca in seconda serata su Rai2 martedì 8 settembre. Dalle 23,20 infatti andrà in onda l'ottavo episodio della quinta stagione de "Il commissario Voss", dal titolo "Tre anni di ergastolo", un tv movie tedesco da un'ora e mezzo, con Jan-Gregor Kremp, Michael Ande, Pierre Sanoussi-Bliss, Markus Böttcher. La storia inizia in carcere: nel bel mezzo del trambusto causato dallo scoppio di una tubatura, viene ucciso un giovane detenuto ex tossicodipendente. Il giovane mal si adattava alla detenzione e alle angherie di compagni e personale del carcere, infido tanto quanto i detenuti. Tom, fresco di corso di formazione, si propone di seguire l'indagine dal carcere, sotto falsa identià, mentre Voss e gli altri indagano dall'esterno. Fiato sospeso fino alla fine.

