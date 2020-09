Elettra Lamborghini, niente figli (per ora) dopo il matrimonio: "Io incinta? Non è così facile"

08 settembre 2020 a

"No, non sono incinta. Purtroppo non è così facile". Queste le parole di Elettra Lamborghini che ha risposto ad alcuni fan durante una serie di domande e risposte via social. La cantante ha ammesso di amare molto i bambini ma per il momento niente figli. E queste parole: "Non è così facile", lasciano intendere che ci sia pure qualche piccolo problema di salute da risolvere qualora Elettra volesse metter su famiglia con il producer olandese Afrojack. E' infatti ormai imminente il matrimonio tra i due previsto per il 26 settembre e l'autrice di "Musica e il resto scompare" ha dato vita negli ultimi giorni a un addio al nubilato senza freni, con divertimento, alcol e trasgressioni durante un fine settimana in Campania con le amiche.

Elettra Lamborghini, addio al nubilato senza freni: "Coscia tatuata, maiala assicurata" | VIDEO

Poi il matrimonio ma senza figli per ora. "Prima voglio un nuovo album", ha aggiunto ancora la Lamborghini.

