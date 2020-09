Stasera in tv 8 settembre, su Rai Storia docufilm sulla vita di Mike Bongiorno

08 settembre 2020 a

La straordinaria vita e la carriera di un uomo che ha contribuito a far conoscere la televisione in Italia, soprattutto per quanto riguarda i quiz. Ovviamente lui è Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, per tutti Mike. Stasera in tv, 8 settembre, Rai Storia a partire dalle ore 21.10 gli dedicherà un documentario. Il docufilm, nell'ambito della rassegna Italiani, racconterà la straordinaria vita e la carriera di Mike Bongiorno, nato a New York nel 1924, conduttore televisivo, radiofonico naturalizzato italiano e considerato uno dei padri fondatori della televisione insieme a Corrado e Raimondo Vianello. Soprannominato il re dei quiz, ha fatto la storia della tv con programmi come Lascia o raddoppia?, Rischiatutto, Scommettiamo? ed altri. Prima nella Rai, poi in Fininvest.

