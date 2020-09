Televisione, mercoledì 9 settembre 2020, le isole toscane a "Wild Italy" su Rai5: "C'era una volta Tirrenide"

08 settembre 2020 a

Un tempo le isole dell'arcipelago toscano erano le vette di un antico continente che oggi non esiste più e che univa la penisola italiana alla Sardegna, alla Corsica, alla Francia. Lo svela il documentario “C’era una volta Tirrenide”, in onda domani, mercoledì 9 settembre alle 14.05 su Rai5 per la serie “Wild Italy”.

Oggi queste isole di granito, circondate da mari profondi e pieni di vita, testimoniano con la loro flora e la loro fauna, ricche di fossili viventi, l'esistenza dell'antica Tirrenide, che milioni di anni fa collegava tutte le terre al centro del mar Tirreno.

