Stasera in tv 8 settembre, in seconda serata su Rai1 torna "Porta a porta": ospiti e anticipazioni

Prima puntata della nuova stagione di "Porta a porta", il programma di Bruno Vespa presente ormai da un quarto di secolo. Martedì 8 settembre dalle 23,40 sarà ospite la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, intervistata dallo stesso conduttore. Scuola dunque sarà in primo piano, a poco meno di una settimana dall'inizio della stagione in mezzo ai banchi. Nella seconda parte si parlerà di Covid e di vaccino con il ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, con l’amministratore delegato di Astra Zeneca Lorenzo Wiltum, con l’amministratore delegato di Ibm Piero Di Lorenzo e con il professor Massimo Galli. Come sempre tre le puntate settimanali (martedì, mercoledì, giovedì) dedicate a politica, cronaca e costume.

