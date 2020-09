Stasera in tv 8 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Un giorno perfetto. La trama

08 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 8 settembre, su Rai Movie in seconda serata a partire dalle ore 23.15, è in programma il film dal titolo Un giorno perfetto. Genere drammatico, produzione italiana, alla regia c'è Ferzan Ozpetek. I principali attori del cast sono Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea, Valerio Binasco, Nicole Grimaudo, Monica Guerritore, Federico Costantini, Angela Finocchiaro, Stefania Sandrelli e Nicole Murgia. La trama. La guardia del corpo di un parlamentare sequestra sua moglie e le due figlie. Si barrica all'interno di un appartamento. La polizia fa irruzione. Ma prima avviene di tutto, 24 ore che segnano la vita di ognuno dei protagonisti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.