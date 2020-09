Belen Rodriguez, il primo amore italiano nuovo tronista a "Uomini e donne" di Maria De Filippi

08 settembre 2020 a

Simone Bolognesi nuovo tronista a "Uomini e donne" di Maria De Filippi. Se la notizia in un primo momento non suscita una grande curiosità, dopo un breve approfondimento si scopre in realtà che l'interesse per questa nuova partecipazione sarà davvero alto. Simone Bolognesi infatti è stato un ex fidanzato di Belen Rodriguez, di fatto il primo amore da quando la showgirl argentina sbarcò in Italia, giovanissima. Per lui dunque una vetrina televisiva importante su Canale5, anche se non è la prima volta che tenta di trovare l'amore a "Uomini e donne". All’epoca, sul trono, c’erano Giulia Montanarini e Teresanna Pugliese. Simone scelse di corteggiare Giulia Montanarini, oggi mamma di una bambina, ma tra loro non nacque un feeling tale da portare avanti la conoscenza. Bolognesi e Belen Rodriguez si conobbero nel 2003, quando l'argentina aveva 19 anni. Dopo pochi mesi tuttavia la relazione finì e Belen si fidanzò con il calciatore Marco Borriello. Da lì la partecipazione a "L'Isola dei famosi" e la carriera della showgirl che prese il volo. Per Simone invece, niente carriera e niente amore, visto che è ancora single.

