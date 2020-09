Catherine Spaak confessa in tv: "Ho avuto una emorragia cerebrale e crisi epilettiche"

08 settembre 2020 a

Drammatica confessione di Catherine Spaak, ospite di Storie italiane, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele: "Ho avuto una emorragia cerebrale e crisi epilettiche dovute alle conseguenze della cicatrice". L'attrice lo ha svelato durante una intervista per la presentazione del film La vacanza, di cui è protagonista. "Non mi vergogno a parlarne", ha aggiunto. "La maggior parte di persone che si ammalano lo nascondono, io invece preferisco che arrivi un messaggio: non bisogna vergognarsi se si è malati. Una emorragia cerebrale non fa piacere, ma sono ancora qua e non ho perso grinta e coraggio". I medici le avevano detto che probabilmente non sarebbe arrivata al giorno dopo.

