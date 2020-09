Stasera in tv 8 settembre, su Rai4 il thriller "Charlie says": la trama

08 settembre 2020 a

Film thriller in prima serata su Rai4 martedì 8 settembre. Dalle 21,20, diretto dalla regista di American Psyco, Mary Harron, va in onda in prima visione “Charlie says” con Matt Smith nel ruolo di Charles Manson. Gli efferati delitti della “Manson Family”, il duplice omicidio La Bianca e la strage di Cielo Drive, dell’agosto 1969, sono qui ricostruiti dalla prospettiva della psicologa Karlene Faith, che studiò in carcere la personalità e i comportamenti delle esecutrici materiali Patricia Krenwinkel e Susan Atkins e della complice Leslie Van Houten, scoprendone la malata dipendenza psicologica dalla figura carismatica di Manson. Tra psicologia forense, genetica e sociologia, si muove anche il documentario in prima visione assoluta “Anatomy of Evil”, in onda subito dopo il film.

