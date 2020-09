Stasera in tv martedì 8 settembre 2020, Come ammazzare il capo 2 su Canale 5 in seconda serata

08 settembre 2020 a

Come ammazzare il capo 2 è il film che va in onda stasera, martedì 8 settembre 2020, in seconda serata (ore 23.35) su Canale 5.

La trama: Nick, Kurt e Dale sono stanchi di dovere dipendere dalle scelte di altri e di dovere sempre rendere conto del loro operato. Decidono di di mettersi in proprio e di avviare una loro impresa di produzione di accessori per la doccia. Un giorno ricevono un’offerta di finanziamento da parte del miliardario Bert Hanson.

L’imprenditore promette loro di acquistare 100.000 unità. I tre giovani accettano la commissione e si indebitano per produrre i pezzi pattuiti. Purtroppo il loro finanziatore si rivela un uomo senza scrupoli. Hanson annulla l’ordine con il proposito di mandare in fallimento l’azienda e rilevare la loro attività ad un prezzo stracciato. I tre disperati, decidono di rapire Rex Hanson, unico figlio di Bert, e di chiedere un riscatto di 500.000 dollari. Ma le cose non vanno come avevano programmato.

