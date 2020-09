Stasera in tv 8 settembre, su Rai3 torna l'attualità con "#Cartabianca": ospiti e anticipazioni | VIDEO

08 settembre 2020 a

Appuntamento con l'attualità in prima serata su Rai3 martedì 8 settembre. Si riaccendono infatti i riflettori su "#Cartabianca", il talk di politica e attualità condotto da Bianca Berlinguer. Dalle 21,20 al via la quinta edizione del programma, con contemporanea diretta streaming su Raiplay.it. Per la puntata iniziale della nuova stagione Bianca Berlinguer avrà un cast di ospiti di primo livello.

Ci saranno Roberto Speranza, ministro della Salute; Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; Roberto Rosso, imprenditore; Gianrico Carofiglio, scrittore; Paolo Mieli, Corriere della Sera; Massimo Galli, direttore responsabile del dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano; Massimo Clementi, Direttore del laboratorio di virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano; Andrea Scanzi, de Il Fatto quotidiano; Natale Giunta, chef. Come sempre l'opinionista fisso sarà lo scrittore Mauro Corona. Tra i temi caldi della puntata l'emergenza Coronavirus e l'imminente tornata elettorale.

