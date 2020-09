Stasera in tv martedì 8 settembre 2020, Windstorm 4: Il vento sta cambiando su Canale 5. La trama

08 settembre 2020 a

Viene mandato in onda Windstorm 4: Il vento sta cambiando oggi, martedì 8 settembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.

Windstorm 4: Il vento sta cambiando, la trama e il cast Dopo l’incidente che ha costretto a letto Mika, Windstorm non riesce a recuperare la sua forma migliore e si rifiuta di mangiare. La situazione cambierà quando al maneggio arriverà la piccola Ari. La ragazza riuscirà a cavalcare Windstorm dandogli la possibilità di gareggiare di nuovo. Questo è il quarto e penultimo capitolo della saga Windstorm ed è diretto da Katja von Garnier.

