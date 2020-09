Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi favorita per la vittoria: il podio dei bookmaker

La trasmissione di Milly Carlucci al via il 19 settembre

Ballando con le Stelle 2020, la favorita è Elisa Isoardi. Il talent show dedicato ai vip, presentato da anni da Milly Carlucci, parte il 19 settembre e gli analisti di Stanleybet.it indicano appunto in Elisa Isoardi la favorita alla vittoria del programma pagando 6 volte la posta. A dare del filo da torcere alla presentatrice Tullio Solenghi, offerto a 6,50. Sul podio dei bookmaker, riporta Agipronews, anche Gilles Rocca, divenuto famoso grazie a Sanremo 2020 per aver cercato dietro le quinte Morgan dopo la lite con Bugo, e offerto a 7,00. Seguono le quote degli altri concorrenti: Vittoria Schisano e Paolo Conticini 7,50, Lina Sastri 8,50, Barbara Bouchet e Antonio Maria Catalani 9,00, Daniele Scardina 13,00, Costantino Della Gherardesca 15,00, Rosalina Celentano 18,00, Alessandra Mussolini 20,00 e Ninetto Davoli 22,00.



