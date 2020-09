Grande Fratello vip 5, ecco il cast: 20 concorrenti in una casa stile anni Settanta

Il reality partirà lunedì 14 settembre su Canale 5

Il Grande Fratello vip 5 comincia lunedì 14 settembre 2020 e sarà trasmesso da Canale 5 il lunedì e il venerdì in doppio appuntamento settimanale.

Alfonso Signorini ha svelato il cast del reality, con venti concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Maria Teresa Ruta e figlia e la figlia contano per una secondo il conduttore. Nella casa stile anni Settanta entreranno Stefania Orlando, Matilde Brandi, Patrizia DeBlanck, Flavia Vento, Myriam Catania, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Adua Del Vesco, Francesca Pepe e la conduttrice con la figlia. Quindi per gli uomini Andrea Zelletta, Fulvio Abbate, Fausto Leali, Paolo Brosio, Denis Dosio, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra.

Alfonso Signorini non entrerà nella casa, il pubblico ci sarà ma in versione ridotta, Antonella Elia e Pupo (gli opinionisti) sono stati sottoposti a tampone e lo faranno di continuo proprio come il conduttore e sarà tutto molto controllato.

