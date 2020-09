Shakira, scatto con scenario da favola e lato b in primo piano: fan in delirio | FOTO e VIDEO

08 settembre 2020 a

Bikini violetto e lato b in bella vista. In questo modo Shakira ha fatto letteralmente impazzire il web nell'ultima foto pubblicata su Instagram.

La cantante colombiana classe 1977, sposata con il giocatore del Barcellona Piquè, ha lasciato i suoi followers a bocca aperta con uno scatto supersexy. Per la regina della danza "Waka waka" un pieno di like e commenti di apprezzamenti. Anche se non più giovanissima, a 43 anni, Shakira ha dimostrato di avere una forma ancora invidiabile.

La musicista di Barranquilla è pure una star dei social, con oltre 68milioni di followers su Instagram. Insomma, per lei continua il successo in tutti i campi.

