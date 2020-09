Ezio Greggio, che bottino: una cesta piena di funghi porcini. Lui: "Domani i tagliolini"

07 settembre 2020 a

Ezio Greggio esulta e festeggia sui social il suo ricco bottino di caccia. No, non ha sparato nemmeno un colpo, ma può esibire una cesta piena di funghi porcini. Il conduttore televisivo, comico e cabarettista pubblica una foto in cui mostra un fungo in primo piano, alle sue spalle, appoggiata ad un albero, la cesta con decine di altri esemplari. Viene spontaneo pensare che sia proprio lui il fortunato cercatore e che non si tratti di un acquisto, del resto è quello che lascia intuire dalle parole che accompagnano la simpatica immagine: "Porcini time! - scrive Ezio Greggio - Ci sono i funghi: domani vado a cercare i tagliolini".

