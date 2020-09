Elisir su Rai 3, martedì 8 settembre 2020 si parla di pressione sanguigna con gli esperti

07 settembre 2020 a

Torna l'appuntamento televisivo di Elisir, il programma di medicina in onda tutti i giorni alle 11 su Rai3 e martedì 8 settembre dedicherà ampio spazio pressione sanguigna, che può diventare un problema importante se non è tenuta regolarmente sotto controllo.

Se ne parlerà con il professor Claudio Borghi, Direttore del Dipartimento di Medicina Interna presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi.

Quale uso dobbiamo fare degli antinfiammatori? In quali casi non vanno assolutamente usati? Lo spiegherà Silvio Garattini, Direttore dell’Istituto Negri di Milano.

Infine, nell’ultimo spazio dedicato al benessere, si parlerà dell’eccesso d’igiene con Marcello Monti, professore emerito di dermatologia all’Università d Milano.

