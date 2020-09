Diletta Leotta pronta a tornare a bordo campo, l'allenamento è hot e manda in delirio i fan | VIDEO

07 settembre 2020 a

Diletta Leotta più in forma che mai. La bella conduttrice Dazn, in attesa del ritorno del campionato di Serie A che la vedranno di nuovo a bordo campo, si sta duramente allenando in palestra per ripresentarsi appunto alla perfezione sugli schermi. E così Diletta ha deliziato su Instagram i suoi oltre 7 milioni di followers, postando i suoi esercizi che hanno evidenziato le sue curve esplosive e sexy, con cosce, glutei e scollatura in primo piano.

Il web è letteralmente impazzito e tra like e commenti dei fan scatenati gli apprezzamenti per la giornalista si sono sprecati. Dopo i bikini perfetti pubblicati dalla Sicilia, ora i workout bollenti da Milano. Diletta Leotta continua a mandare in delirio followers e non solo.

