Stasera in tv 7 settembre, in seconda serata su Rai5 "Dove cadono le ombre". Ispirato a una storia vera: la trama

Film drammatico in seconda serata su Rai5. Alle 22,15 di lunedì 7 settembre andrà in onda infatti "Dove cadono le ombre", per la regia di Valentina Pedicini, con Lucrezia Guidone, Elena Cotta, Federica Rosellini e Josafat Vagni. La trama è incentrata sull'infermiera Anna e il suo assistente Hans. Entrambi lavorano in un istituto per anziani ed entrambi sono due anime "bambine" confinate in corpi di adulti. Giorno dopo giorno, si muovono tra le stanze e il giardino della grande casa che un tempo ospitava un orfanotrofio come se non ci fosse luogo più accogliente al mondo di quello che li ha visti prigionieri nell'infanzia. Un bel dì dal passato riappare Gertrud, una vecchia signora dai modi gentili: il nastro dell'orrore sembra riavvolgersi. L'istituto all'improvviso torna ad essere quel che un tempo era, il crudele ricovero per bambini jenisch sottratti alle famiglie, tempio di un progetto di eugenetica capitanato proprio da Gertrud. Anna, schiava di quel luogo e di un'infanzia atroce che non finisce mai, ricomincia a cercare Franziska, l'amata amica di una vita della quale ha perso le tracce molto tempo prima e che cerca ovunque e senza sosta. Dramma ispirato a una storia vera, a settecento storie vere.

