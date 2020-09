Elettra Lamborghini, addio al nubilato senza freni: "Coscia tatuata, maiala assicurata" | VIDEO

07 settembre 2020 a

"Coscia tatuata, maiala assicurata". Questo il motto che ha caratterizzato la tre giorni di addio al nubilato in Campania di Elettra Lamborghini, che il prossimo 26 settembre sposerà il fidanzato Afrojack. Un addio al nubilato sfrenato, all'insegna del ballo, del divertimento e di qualche trasgressione, come lo slogan che lo ha accompagnato. Rilassati e appunto spensierati, gli ospiti di Elettra si sono goduti una tre giorni intensa e piena di allegria.

Il primo giorno nelle tonalità del bianco, per finire domenica con il fucsia. Tavole imbandite e tanto cibo, musica e balli. “Vi voglio tutti al toro meccanico” gridava felice la cantante in costume strabordante al suo terzo giorno di festeggiamenti. E poi via alle sue performance con un solo motto: “Coscia tatuata, maiala assicurata”.

