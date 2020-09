Lilli Gruber, chi è la conduttrice di Otto e mezzo: carriera, amore, vita privata e impegno politico nel centrosinistra

07 settembre 2020 a

Oggi 7 settembre torna in televisione su La7 la trasmissione Otto e mezzo, programma condotto da Lilli Gruber. Ricordiamo brevemente chi è la giornalista. Il suo vero nome è Dietlinde Gruber. E' nata a Bolzano il 19 aprile del 1957 quindi ha compiuto 63 anni. Ha iniziato gli studi a Verona, per poi frequentare il liceo a Bolzano e laurearsi a Venezia. Parla italiano, tedesco, inglese e francese e diventa giornalista a Telebolzano. Collabora anche con i quotidiani L'Adige e Alto Adige e nel 1982 supera l'esame da professionista. Due anni di collaborazione con la Rai in lingua tedesca, poi viene assunta al Tg3 Regionale del Trentino-Alto Adige. In seguito è il direttore del Tg2 Antonio Ghirelli ad affidarle il telegiornale di mezzasera e quello della notte. Viene inserita nella redazione di politica estera.

Nel 1987 la promozione, grazie al direttore Alberto La Volpe, alla conduzione del telegiornale principale della rete: mai una donna aveva condotto un tg in prima serata. Lavora come inviata all'estero, inizia la pubblicazione di libri. Nel 1990 l'allora direttore di Rai 1, Bruno Vespa, la chiama al Tg1 dove segue i più importanti eventi degli esteri. Vince premi giornalistici e si batte anche nel sindacato giornalisti. Nonostante continui ad ottenere successi professionali, nel 2004 cede alla tentazione di candidarsi alle elezioni per il Parlamento Europeo e lo fa nella coalizione Uniti nell'Ulivo, capolista nelle circoscrizioni nord-est e centro. Prima degli eletti con un milione e 100 mila voti, di fatto ammette la sua fede politica, aspetto che diventerà sempre più palese nella seconda parte della sua carriera.

In seguito definisce conclusa la sua esperienza di "giornalista prestata alla politica" e non si ripresenta alle elezioni 2009. Torna a svolgere la professione accettando la conduzione del programma Otto e mezzo su La7 ma ovviamente non riesce più a togliersi l'etichetta di donna del centrosinistra.

La vita privata. E' sposta con il giornalista francese Jacques Charmelot, fino a 43 anni si era detta contraria al matrimonio. La coppia non ha figli.

