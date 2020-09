Stasera in tv 7 settembre, in seconda serata su Rai4 c'è "Jessica Jones": la trama della puntata

07 settembre 2020 a

a

a

La serie d'azione della Marvel "Jessica Jones" in seconda serata su Rai4. Dalle 23,15 di lunedì 7 settembre infatti sarà trasmesso in prima tv il sesto episodio della seconda stagione intitolato "Faccia a faccia", nel quale Walker (Rachael Taylor) sviluppa una dipendenza da Igh e inizia a cercare criminali da attaccare. Le riprese di sicurezza dall'esterno dell'acquario mostrano il dottor Malus che droga una donna e la costringe ad andarsene con lui. Jones manda Ducasse nella sua vecchia università, dove è stato sospeso per la sua precedente tossicodipendenza, per indagare su Malus. Da questa indagine, vengono a sapere di Justis Ambrose, che ha frequentato l'università con Malus e sembra che per anni abbia pagato tutte le sue spese personali. La puntata vede la regia di Jet Wilkinson, protagonista ovviamente è Krysten Ritter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.