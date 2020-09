Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ritorno di fiamma in Trentino: lei è sexy "alla ricerca di farfalle" | FOTO

07 settembre 2020 a

Ora sembra davvero fatta per il ritorno di fiamma tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A fine estate, dopo voci su voci, con i rumors che hanno segnalato la crisi della coppia dovuta alla gelosia di lei e a un presunto flirt di lui con una sexy chef argentina, ci sarebbe stato un riavvicinamento a Venezia: Cecilia infatti ha sfilato sul red carpet per poi raggiungere Ignazio Moser in Trentino. Qui ha pubblicato una foto su Instagram con tanto di didascalia che sembra proprio testimoniare il ritorno insieme con il figlio dell'ex ciclista.

"Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle", ha scritto la modella argentina nel post. I due si sarebbero riavvicinati dopo una cena a Milano e avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno insieme appunto in Trentino. Staremo a vedere, i ben informati sono convinti che oltre alla gelosia di Cecilia, a frenare il bell'Ignazio sia la volontà della modella di mettere su famiglia, cosa che Moser guarderebbe ancora come prematura.

