Stasera in tv 7 settembre, in seconda serata su Rai2 lo show comico "Una pezza di Lundini": anticipazioni

La comicità surreale in seconda serata su Rai2. Da oggi infatti, lunedì 7 settembre, andrà in onda dalle 23,30 "Una pezza di Lundini", un programma che sembra nascere provvisorio e impreparato in tutti i settori: dalla conduzione alla regia, dagli autori ai tecnici. Si tratta del nuovo show che il comico, di cui il pubblico ha imparato a conoscere l’umorismo e l’ironia spiazzante sui social e al tavolo di “Battute?”, prova a condurre insieme con Emanuela Fanelli, in un silenzio irreale e antitelevisivo. Con la partecipazione musicale dei VazzaNikki, il programma andrà in onda il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, all’insegna di una comicità surreale, con Valerio Lundini nel ruolo che lui stesso ha definito ironicamente, di un “conduttore di riserva”, chiamato a intervenire se, per motivi tecnici dovesse saltare il programma. “Una pezza di Lundini” è ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By Me.

