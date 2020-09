Otto e mezzo torna stasera in tv, 7 settembre. Gli ospiti della prima puntata, conduce Lilli Gruber

07 settembre 2020 a

Stasera in tv alle ore 20.30 su La7 riprende Otto e mezzo, l'approfondimento sui fatti della giornata condotto da Lilli Gruber. Gli ospiti della prima puntata della nuova stagione televisiva, sono il professor Massimo Cacciari, il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l'epidemiologa e scienziata Vittoria Colizza. Con un tweet il programma annuncia che i temi della trasmissione saranno i contagi da Coronavirus della famiglia di Silvio Berlusconi e le grane che deve affrontare il premier Giuseppe Conte in questo autunno 2020 che si annuncia particolarmente complicato per il governo. E' facile immaginare che si farà anche il punto sul Covid nel nostro Paese.

