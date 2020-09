Stasera in tv 7 settembre, in seconda serata su Rai1 "Overland 21": puntata sulle Isole Far Oer

07 settembre 2020 a

a

a

Il viaggio di “Overland 21” prosegue, nell’appuntamento in onda lunedì 7 settembre alle 23.45 su Rai1, verso le sperdute isole Far Oer, un pittoresco mosaico di pascoli color smeraldo, punteggiati da casette e fattorie dai colori allegri e i caratteristici tetti in erba. Profondi fiordi, scogliere a picco popolate dai famosi uccelli Puffin e promontori panoramici delineano i profili di questa manciata di isole che verranno esplorate a bordo di un veicolo 4x4 lungo meravigliose strade panoramiche, ma anche a cavallo e a piedi, per vivere il più possibile a contatto con la loro natura selvaggia. Si condividerà lo stile di vita locale, difficile da immaginare, e si capirà cosa sta cambiando anche a livello culturale: dalla capitale Tórshavn (la più piccola al mondo) alle fattorie, dalla semplice quotidianità che deve scendere a compromessi con una natura aspra, alle esercitazioni di soccorso in mare e agli assaggi di una cucina d’alta classe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.