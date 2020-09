Stasera in tv 7 settembre, su Iris in seconda serata il film The Blues Brothers. La trama

07 settembre 2020 a

E' un grande classico del cinema il film che propone stasera in tv, 7 settembre, in seconda serata (inizio ore 23.15) l'emittente Iris: The Blues Brothers. Commedia del 1980, realizzata negli Stati Uniti con la regia di John Landis. Nel cast John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway. Jake è appena uscito di galera e il fratello Elwood gli spiega che devono trovare 50mila dollari di tasse da versare entro pochi giorni altrimenti l'orfanotrofio di Chicago, dove sono cresciuti, dovrà chiudere. L'idea è quella di organizzare un concerto della vecchia Blues Brothers Band e raccogliere i soldi per pagare le tasse arretrate. E' un bel progetto, ma ovviamente semplice soltanto a parole.



