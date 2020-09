Rovazzi annuncia: "Ho esaudito due sogni, entrare in un videogioco ed essere in copertina su Rolling Stone" | VIDEO

07 settembre 2020 a

a

a

Fabio Rovazzi torna protagonista sui social e annuncia di aver esaudito due sogni. Così il cantante e youtuber su Instagram: "Ho sempre avuto due sogni: 1) entrare in un videogioco. 2) essere in copertina su Rolling Stone. Beh... oggi ho fatto doppietta".

"Da domani martedì 8 settembre sará disponibile in tutto il mondo il mio personaggio “Morte” all’interno di Call Of Duty: Modern Warfare. Non potete capire quanto sono contento e orgoglioso - ha scritto ancora Rovazzi - di portare un pezzetto d’italia all’interno del mio videogioco preferito. Su youtube ho caricato un video con tutto il backstage della creazione del personaggio".

Il personaggio di Morte-Rovazzi viene definito come un "abile soldato amante del Vecchio West con forti convinzioni su ciò che è giusto e sbagliato. Cresciuto a Salerno, Morte si è arruolato nell’esercito appena diciottenne, facendosi poi strada all’interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia”. Della sua trasformazione in un personaggio di un videogioco ha parlato appunto lo stesso Rovazzi ai microfoni di Rolling Stone. Per Rovazzi è un omaggio a Sergio Leone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.