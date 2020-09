Stasera in tv 7 settembre, sul canale Iris il film Sorvegliato speciale con Sylvester Stellone: la trama

07 settembre 2020 a

Sorvegliato speciale. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 7 settembre, sul canale Iris in prima serata a partire dalle ore 21.10. Genere azione-drammatico, realizzato nel 1989 negli Stati Uniti, il film è diretto dal regista John Flynn. Del cast fanno parte Sylvester Stallone, Donald Sutherland, Darlanne Fluegel, Sonny Landham, Tom Sizemore, John Amos, Frank McRae, William Allen Young, Larry Romano, Jordan Lund. Drumgoole è direttore del carcere dove è detenuto Frank Leone, ormai a fine pena. Ma il direttore odia proprio Leone che con una precedente fuga gli ha rovinato la carriera e aizza contro il detenuto i peggiori soggetti del penitenziario per avere il pretesto di colpirlo.

