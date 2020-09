Stasera in tv 7 settembre, su Cielo A spasso con Daisy. La trama del film

07 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 7 settembre su Cielo è in programma il film A spasso con Daisy, inizio alle ore 21.15. Genere commedia-drammatica, realizzata nel 1989 negli Stati Uniti per la regia di Bruce Beresford. Del cast fanno parte Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd, Patti LuPone, Esther Rolle. La trama. Siamo nel 1953 e Daisy è una donna di 72 anni ebrea, vedova, che vive in una grande villa con una cameriera di colore. Finisce con l'auto nel prato dei vicini e a quel punto suo figlio non vuole più che guidi. Le impone un autista: il sessantenne Hook, saggio uomo di colore, che dovrà sopportare le intemperanze verbali della signora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.