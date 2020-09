Stasera in tv 7 settembre, su Rai5 il documentario "Edgar Allan Poe, sepolto vivo": le anticipazioni

07 settembre 2020 a

Appuntamento con la cultura in prima serata su Rai5, con un documentario dedicato a Edgar Allan Poe, grande poeta e scrittore visionario. Dalle 21,15 di lunedì 7 settembre andrà in onda "Edgar Allan Poe, sepolto vivo", che ripercorre la biografia dello scrittore dalla sua infanzia difficile alla gioventù tormentata, fino alla sua morte che è ancora avvolta nel mistero. Attraverso immagini evocative dello scrittore, il documentario aiuta a comprendere la vita dello scrittore, il suo posto nell'arte e nella storia americana e la posizione iconica che occupa nella cultura popolare in tutto il mondo.

